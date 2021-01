OM – Montpellier : Une rencontre qui vaut « six points »?

Dans un entretien accordé à La Provence, Daniel Xuereb s’est exprimé sur la confrontation qui attend l’OM et le Montpellier HSC. Selon l’ancien joueur des deux clubs, ce sera un match à 6 points.

l’OM va se battre avec Monaco, Rennes, Montpellier — XUEREB

« Un derby? Non, même si c’est une vraie confrontation entre deux équipes du Sud. Mais il n’y a pas d’animosité, donc ce n’est pas vécu comme un défi, du style OM-Nice, ou Montpellier-Nîmes, bien plus tendus. Chaque année, même si Montpellier pose des problèmes à l’OM, ça se passe bien. L’OM, ça reste un adversaire particulier pour chaque équipe, même si ça n’est pas le grand OM que j’ai affronté ou celui dans lequel j’ai joué. Et puis, ce qui fait la chaleur des derbies ou ce qui y ressemble, c’est le public. Sans spectateurs, on ne ressent aucune rivalité. Ce sera un match comme un autre. (…) Lutter pour le podium? Non, pour la quatrième place. J’ai le sentiment que Lille et Lyon, sans parler du PSG, sont supérieurs à l’OM ; derrière, l’OM va se battre avec Monaco, Rennes, Montpellier. Le match de ce soir, il vaut six points… » Daniel Xuereb – Source : La Provence (06/01/21)