OM : Murillo boosté par la concurrence qui arrive ?

Face à un HAC replié sur sa défense, Michael Murillo a eu un rôle inhabituel, souvent positionné plus haut sur le terrain, presque comme un milieu plutôt qu’un défenseur central. Bien qu’il ait montré quelques imprécisions en début de match, il a joué un rôle clé dans les buts de Maupay (43′) et Wahi (66′). Il s’est aussi distingué en délivrant une passe décisive à Garcia pour son but (75′). Un joueur qui progresse dans ce nouveau poste et qui va voir débarquer Luiz Felipe à son poste. La concurrence entre les deux va être intéressant à suivre…