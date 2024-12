OM : Murillo ne lâche rien !

L’OM s’offre une deuxième victoire de suite après une victoire à Lens, c’est Monaco qui s’incline 2-1 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation d’Amir Murillo lors de cette première rencontre de la 13e journée de Ligue 1.

Marseille a battu Monaco dans les derniers instants (2-1) lors d’un match intense. Dès le début, l’OM est mis sous pression et Rulli sauve son équipe face à Ben Seghir (4′). Cependant, Monaco tombe rapidement dans un faux rythme, laissant Marseille prendre la possession et répondre timidement. Une erreur de Rongier permet à Golovin d’ouvrir le score juste avant la pause (41′). En seconde période, Monaco manque de doubler la mise quand une possible tentative de Singo est stoppé in extremis par Hojbjerg (50′). Quelques minutes plus tard, une erreur de Salisu permet à Maupay de servir Luis Henrique, qui égalise pour Marseille (53′). Le match s’intensifie, mais les gardiens se distinguent jusqu’à un penalty décisif à la 89e minute, suite à une main de Mawissa. Greenwood transforme le penalty et offre la victoire à l’OM, qui dépasse Monaco et devient le nouveau dauphin du PSG.

A lire : 🔥 OM – AS Monaco (2-1) : Enfin une grosse victoire au vélodrome ! GREENWOOD, Rabiot Henrique…

La note d’Amir Murillo : 6/10

Son appréciation

Amir Murillo a montré une belle combativité face à Ben Seghir en première période, bien que la tâche ait été difficile, tant le jeune international marocain était en forme ce dimanche soir. Murillo a parfois souffert, notamment sur l’ouverture du score monégasque, où il détourne la frappe de Golovin hors de portée de Rulli (41e). En seconde période, il a adopté une attitude plus agressive, se montrant plus dur sur l’homme. Son implication a été décisive lorsqu’il a provoqué le penalty de la victoire pour l’OM. Sur un centre depuis le côté droit, son ballon a touché la main de Mawissa, permettant à l’OM de bénéficier d’une occasion cruciale dans les dernières minutes (86e). Une prestation marquée par son engagement et son impact dans les moments clés du match. Annoncé comme un possible partant cet hiver (aussi pour libérer une place d’extracommunautaire) l’international panaméen ne lâche rien !

Les notes des médias