OM : Nabil Djellit se range du côté de Domenech face à Longoria !

Pablo Longoria s’est attiré la foudre des entraîneurs français et plus précisément de Raymond Domenech après son interview dans El Pais où il évoque le jeu à la française et les carences dans la formation. Nabil Djellit s’est rangé aux côtés de l’ancien sélectionneur des Bleus.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du Racing Club de Strasbourg dirigé par Thierry Laurey. Un bloc bas, très défensif et ne créant rien offensivement n’a pas permis aux Marseillais de prendre les trois points.

une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif n’en déplaise à Mr Longoria . Bravo à T. Laurey — DOMENECH

Après la guerre d’idées entre les entraîneurs français et Pablo Longoria, le président de l’OM, Raymond Domenech jubilait de voir que les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas réussi à se défaire de l’adversaire alsacien et surtout de la tactique mise en place par Thierry Laurey, un coach français.

A LIRE : OM – RCSA (1-1) // Les Notes de FCM : Des Marseillais apathiques sauvés par les entrées décisives de Benedetto et Luis Henrique…

« L’OM accroché au vélodrome par une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif n’en déplaise à Mr Longoria . Bravo à T. Laurey » Raymond Domenech – Source : Twitter (30/04/21)

L’OM accroché au vélodrome par une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif n’en déplaise à Mr Longoria . Bravo à T. Laurey . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) April 30, 2021

Raymond Domenech n’a pas tort sur ce constat caricatural — DJELLIT

Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit est revenu sur cette déclaration en voyant le match entre le Real Madrid et Osasuna en Liga. Même constat : les adversaires des Madrilènes sont en bloc bas et pourtant le coach n’est pas français. Il se range donc du côté de Raymond Domenech !

A LIRE AUSSI : OM : Domenech chambre Longoria et se fait reprendre de volée par les supporters !

« Je regarde Real Osasuna. Gros bloc bas des visiteurs. Pourtant, l’entraîneur n’est pas français. Personne ne s’en plaint. Alors que ces derniers temps, on nous explique que la compétence est liée à la nationalité. Raymond Domenech n’a pas tort sur ce constat caricatural » Nabil Djellit – Source : Twitter (01/05/21)