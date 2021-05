OM : « Nagatomo est inutile dans ce système de Sampaoli ! »

L’OM a réalisé une mauvaise opération hier soir en subissant un match nul à domicile face à Strasbourg à l’occasion de la 35e journée de championnat. Voici la note et l’appréciation de Yuto Nagatomo sur cette rencontre.

Face à un bloc bas très bien regroupé, le RC Strasbourg a posé de nombreux problèmes face à l’Olympique de Marseille hier soir (1-1) au Stade Vélodrome. Peu en vue côté marseillais, Yuto Nagatomo a clairement été le moins bons des olympiens dans son couloir gauche.

Inutile dans ce système de Sampaoli !

Le moins bon sur le terrain. Prévisible offensivement et correct défensivement, Yuto Nagatomo n’a pas réussi à peser dans ce match. Face à ce bloc bas strasbourgeois, il n’a pas pu évoluer aussi haut qu’il le voulait. Souvent à contre temps de ses partenaires dans la création du jeu, le Japonais n’ose pas monter afin d’apporter le surnombre. Globalement décevant. Il sera remplacé par Luis Henrique qui a apporté plus de percussion et s’est placé bien plus haut sur le terrain. Bien lancé par Pape Gueye, il trouve Benedetto d’un centre du gauche qui ouvre le compteur marseillais pour l’égalisation. Sa 5e passe décisive de la saison !