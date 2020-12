OM : « Nagatomo, une recrue inutile, maintenant et à jamais ! »

C’est la trêve, l’Olympique de Marseille est cinquième de Ligue 1, avec deux matches en retard cependant qui pourraient lui permettre de monter à la quatrième place en cas de double victoire. En attendant, c’est l’heure de dresser le bilan des recrues et notamment Yuto Nagatomo…

C’est le moment de notre traditionnel bilan de l’année 2020 ! Et on commence par les recrues du mercato estival 2020… Focus sur Yuto Nagatomo qui n’a pas vraiment plu à notre équipe composée de Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Nicolas Filhol. Ce dernier pense même qu’il ne sera jamais utile dans l’effectif…

« Nagatomo, c’est 4 ! C’est l’erreur quoi. L’option 4 a été faite pour lui. Recrue inutile, maintenant et à jamais ! Il y a un côté définitif. Quand ils l’ont recruté, je me suis dit : j’attends de voir. C’est un mec qui a l’expérience du haut niveau. Il fallait être patient après une année blanche en Turquie. Force est de constater que pour l’instant, c’est très compliqué pour lui. Il a une bonne volonté, un bon état d’esprit mais il souffre sur le terrain et il nous fait souffrir. On aurait eu besoin de quelqu’un à ce poste, qui peut en plus jouer des deux côtés mais bon, vu qu’il est mauvais des deux côtés… Finalement, t’es un peu en galère. Il ne peut pas t’aider. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille

