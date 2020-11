L’olympique de Marseille a ouvert la marque face à Nantes dès l’entame du match par l’intermédiaire de Florian Thauvin. L’attaquant marseillais a trompé Alban Lafont d’un joli lob sur une passe en profondeur de Caleta Car. Un but à voir en images ci-dessous :

L’ouverture de Rongier pour Florian Thauvin c’est le football qui me plaît. Quand on a du mal dans les circuits, on saute des lignes et ca fonctionne. pic.twitter.com/5n6ABKirNR

— Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) November 28, 2020