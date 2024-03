OM – Nantes (2-0) Veretout : « Il faut continuer à enchaîner les victoires »

L’Olympique de Marseille face au FC Nantes (2-0) ce dimanche soir lors du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1.

La réaction du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Verretout au micro que Prime Video :

« Ce n’était pas un match facile après ce match de jeudi. On a su rester solides. On n’a pas joué un très beau football mais parfois faut savoir faire le dos rond et ne pas encaisser de but. C’est ce qu’on a fait et on va retenir la victoire. Il faut bien se reposer car il y a encore la qualification à aller chercher jeudi. Il faut continuer à enchaîner les victoires, cela fait du bien. On doit toujours faire plus, aujourd’hui ils ont des situations, même si elles n’ont pas été très dangereuses aujourd’hui ça passe. » a ainsi déclaré le milieu de terrain marseillais.

Suivez le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : OM – Nantes (1-0) : Le nouveau but de l’inévitable Aubameyang !