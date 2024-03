OM Nantes (2-0) : Victoire importante signée Aubameyang !

L’Olympique de Marseille face au FC NANTES (2-0) ce dimanche soir lors du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Aubameyang réalise un doublé qui permet à l’OM de réaliser une très belle opération au classement.

OM 2 0 FC Nantes Aubameyang 17′ Aubameyang 80′

Le onze de départ de l’OM

Pau Lopez – Mbemba Meite Balerdi Garcia – Gueye Veretout Harit – Sarr Ndiaye Aubameyang

Le Match :

L’Olympique de Marseille est en pleine confiance et ça se voit. Les marseillais ont ainsi marqué rapidement sur un but de l’inévitable Aubameyang. Marseille est métamorphosé depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Le club olympien domine se crée de multiples occasions mais en ont également concédé quelques-unes. Il a notamment fallu un arrêt décisif de Lopez juste avant la pause pour éviter l’égalisation sur une frappe enroulée de Sissoko (45e).

Après la pause, les olympiens ont plus de mal à contenir les attaques de Nantes qui se montre très dangereux. Les hommes de Gasset souffrent pendant de longues minutes mais ne craquent pas. Sur un contre éclair, Aubameyang réalise le break (2-0, 80′).

Sans être brillant l’Olympique de Marseille enchaîne une 5 victoires consécutive toutes compétitions confondues et réalise une belle opération au classement de Ligue 1. L’OM ne compte ainsi plus que 3 points de retard sur la 4e place et 6 points sur la troisième place.