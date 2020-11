OM – Nantes : Benedetto marque son penalty et dédie le but à Maradona !

L’OM déroule ce samedi après midi. Après une première mi-temps aboutie et deux buts marqués, Dario Benedetto ouvre son compteur sur penalty. L’argentin dédie son but à Diego Maradona et montrant le tifo du virage…

G⚽L DE OLYMPIQUE DE MARSELLA 💥

El Pipa Benedetto 🇦🇷 de penal a los 60′

⬜ Olympique M 3️⃣ – 0️⃣ Nantes 🟨#Ligue1 🇫🇷 🏆pic.twitter.com/d6gw63qMqQ — El Forastero (@ElForastero1982) November 28, 2020