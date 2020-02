OM – NANTES : La composition officielle avec le retour de Payet !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes au stade Vélodrome. Voici les joueurs choisis par André Villas-Boas pour débuter !

Retour de Dimitri Payet dans le onze de départ ! Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille est totalement remis de sa blessure et reprend sa place sur l’aile gauche. Le numéro 9 Dario Benedetto qui a retrouvé le chemin des filets est aligné par AVB.

En l’absence de Radonjic, c’est Germain qui occupe le couloir droit… Au milieu, Kamara est titulaire en 6 avec Valentin Rongier et Morgan Sanson devant lui. En défense, du classique avec Caleta-Car et Alvaro ! Pour les latéraux, l’absence de Sakai laisse la place à Sarr à droite et Amavi à gauche. Dans les buts, l’indéboulonnable Steve Mandanda gardera les cages marseillaises !

La composition de l’OM

Mandanda (cap.)

Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi

Rongier, Kamara, Sanson

Germain , Benedetto, Payet