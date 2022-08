OM – Nantes : Les probables titulaires marseillais

Ce soir à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Quelle équipe devrait aligner Igor Tudor ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille affronte le FC Nantes à l’occasion du 3e match de Ligue 1. Cette rencontre va se jouer dans un stade Vélodrome avec plus de 63000 spectateurs. Pau Lopez devrait faire son retour, Igor Tudor a précisé qu’il avait fait une semaine complète d’entrainement. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Gigot dans l’axe et Balerdi à gauche.

A lire : Mercato OM : Dieng est « ouvert à une prolongation »

Au milieu de terrain, Guendouzi sera logiquement titulaire, même si Veretout pourrait aussi fêter sa première titularisation. L’un des deux devrait être accompagné par Rongier. Clauss devrait débuter la rencontre dans le rôle de piston droit, Tavares à gauche. Devant, Milik pourrait débuter sur le banc, si c’est le cas Luis Suarez ou Bakambu sera aligné. Alexis Sanchez serait légèrement blessé et pourrait donc être préservé. Gerson devrait être titularisé côté droit, laissant le côté gauche à Payet, qui sera capitaine s’il débute ce match…

Milik sur le banc ?

LopezMbemba Gigot Balerdi Clauss Rongier Guendouzi Tavares Gerson Payet

Milik (ou Suarez)

Mercato OM : Le TRADING de LONGORIA, un problème? Payet, MILIK, Sanchez, quels choix face à Nantes?

« On a toujours un attaquant devant, et deux joueurs variables en dessous, en fonction de l’adversaire. On a une vraie marge de progression par rapport aux deux derniers matches. Je suis content de l’effectif. Au niveau des profils, on a beaucoup de joueurs différents. On a un milieu offensif avec Gerson, un numéro 10 avec Payet, un ailier avec Ünder. L’important est qu’ils marquent des buts et fassent des passes décisives. Au niveau offensif, ça ne change pas trop que les joueurs soient plutôt sur un côté ou dans l’axe. L’important est vraiment qu’il y ait une connexion entre toute la ligne d’attaque, entre toute l’équipe. Luis Suarez est arrivé tard pendant ce mercato, Alexis Sanchez quatre jours avant sa première à Brest. Under a peu joué dans ce rôle. Milik a eu des problèmes au début de la préparation Bakambu et Payet peuvent jouer aux trois postes. Ce sont des cas individuels, mais nous disposons de joueurs de qualité, et je suis sûr qu’on va progresser. Je dois leur donner la possibilité de faire gagner les matches, ça va arriver. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (19/08/2022)