OM – Nantes : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte ce samedi le FC Nantes dans le cadre du 3e match de Ligue 1 de la saison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille affronte le FC Nantes à l’occasion du dernier match de présaison estival. Cette rencontre qui va se jouer dans un Vélodrome presque plein est très attendue…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes aura lieu ce soir à 21h00 à Marseille. Le match sera retransmis sur C+ Décalé.

OM – Nantes en Streaming

Pour regarder OM – Nantes en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de myCanal (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« Cela dépend du match et deux joueurs sont variables selon l’adversaire. Certains sont arrivés tard et ont une marge de progression. Je suis content de mes joueurs, on a beaucoup de profils : un milieu offensifs, un numéro 10, un ailier… Ce qui m’importe c’est marquent des buts et fassent des passes décisives. Au niveau offensif, ce important ce n’est pas leur position mais l’important est la connexion. Suarez et Sanchez sont arrivés tard, Under a jamais joué à rôle, Milik a eu des soucis. Bakambu et Payet peuvent jouer là. Ils ont tous une marge de progression. » Igor Tudor – source : conférence de presse (18/08/2022)

Le dernier DFM

