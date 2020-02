OM – Nantes: Affluence des grands jours, le match à guichets fermés !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Nantes au Vélodrome… Une grosse affluence est attendue.

Après leur victoire contre Lille dimanche soir, les marseillais retrouvent le Vélodrome samedi à 17h30. L’OM reçoit Nantes douzième de Ligue 1 dans le cadre de la 26ème journée de championnat. En cette période de vacances scolaires, une grosse affluence est attendue au stade pour affronter les hommes de Christian Gourcuff.

Match à guichets fermés !

L’OM est le club qui dispose du stade le plus garni de Ligue 1 depuis le début de la saison, et avec les très bons résultats de l’équipe cela devrait continuer. En effet selon La Provence, toutes les places ont été vendu pour la rencontre qui opposera l’Olympique de Marseille et le FC Nantes. Environ 60000 supporters sont attendus pour cette rencontre. Les 5000 places restantes correspondent aux billets non-vendus en virages (autour de 2500), les places à visibilité réduite non-commercialisées et la zone visiteurs (3500 sièges). Pour rappel cette zone sera vide car les supporters nantais ont été interdits de déplacement…

A LIRE AUSSI :[PODCAST DFM] : OM, grosse VICTOIRE à Lille, LDC assurée ! FOCUS sur Marley AKE…

🔥MATCH À GUICHETS FERMÉS ! 🔥

OM-NANTES se jouera devant un stade en ébullition et plein 😳

ALLEZ L’OM ! 🔵⚪️ #TeamOM #OMFCN #Marseille @orangevelodrome pic.twitter.com/gLsFH79cOq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 21, 2020