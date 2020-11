OM – Nantes : « Un match référence », une bonne nouvelle pour le retour du jeu?

Une bonne nouvelle pour les prochains matchs de l’Olympique de Marseille? Jordan Amavi affirme après la rencontre face à Nantes que ce match doit être gardé comme « référence » !

Ce samedi, les supporters de l’Olympique de Marseille ont pu retrouver du jeu, de l’animation offensive et surtout des buts ! Une joie pour ceux qui mangeaient leur pain noir depuis déjà plusieurs semaines, notamment en Ligue des Champions.

Tout le monde aime l’OM comme ça — AMAVI

Après la victoire face aux Canaris, Jordan Amavi a affirmé au micro de Téléfoot qu’il fallait conserver ce match comme « référence ».

« C’était un match abouti, tant mieux. Il faut garder ce match comme référence et continuer avec cette envie et cette qualité de jeu. Tout le monde aime l’OM comme ça. Il faut continuer à jouer. Il y a de l’envie, de la qualité et du jeu. C’était important, on se devait de gagner après des performances compliquées en Europe » Jordan Amavi – Source : Téléfoot (28/11/20)