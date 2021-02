OM : Nasser Larguet s’impose et fixe ses règles !

Nasser Larguet a vécu sa première victoire à la tête de l’Olympique de Marseille ce mercredi. Depuis son arrivée, le directeur du centre de formation fait très bonne impression et n’hésite pas à imposer sa vision aux joueurs marseillais…

Nasser Larguet semble vouloir assoir son autorité au sein du groupe olympien. Le directeur du centre de formation de l’OM a notamment fixé de nouvelles règles à l’Olympique de Marseille. Pour lui, aucun joueur n’est irremplaçable et tout le monde mérite sa place dans l’équipe c’est ce qu’il a expliqué en conférence de presse.

Je suis un formateur dans l’âme – nasser larguet

« Je suis un formateur dans l’âme, c’est quelque chose qui m’habite d’être au service des jeunes, leur donner la voie pour être des professionnels et connaître des joies que connaissent les pros. Tous les joueurs ont la même responsabilité de relever la tête dans ce club. Chacun a le droit de jouer, il faut être performant à l’entraînement et sur les prochains matches L’entraînement est l’élément déclencheur de savoir si je suis titulaire ou pas. Pour moi, le statut n’a pas d’importance. Ils ont tous autant de qualités. En revanche, dans la semaine, j’observe le travail, le sérieux, l’engagement. C’est à partir de là qu’ils peuvent gagner leur place dans l’équipe. Nul n’est titulaire au départ. Cheikh Ahamadou Dieng, il est venu avec nous, il a fait de très bonnes choses à l’entraînement. Il était donc normal qu’il soit avec nous à Auxerre et joue. Pour moi aujourd’hui, personne n’est irremplaçable… le statut n’a pas d’importance. Les joueurs ont tous autant de qualités. » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse