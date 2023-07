Mercato OM : NDIAYE, la recrue IDEALE? La DECEPTION SANCHEZ ! SAINT MAXIMIM, DU BLUFF? BEN Yedder pisté !

Voici le quatrième épisode de l’Apéro Mercato été 2023, avec notre journaliste Nicolas Filhol passe en revue les dernières rumeurs mercato avec ses deux invités, David alias @Massilia1978 sur Twitter et Matthias Manteghetti, ancien journaliste pour Canal +. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM !

L’Apéro Mercato voir en images ci-dessous :

Sommaire :

Grosse info côté arrivée

Ilimane Ndiaye, le Sénégalais est fan de l’OM depuis enfant et serait la recrue idéale au niveau du profil !

Grosse info côté départ

Alexis Sanchez ne semble pas être en accord avec les propositions de l’OM pour un nouveau contrat.

En Vrac

Iuri Moreira va rejoindre l’OM, un attaquant pour l’équipe de jeune?

Allan Saint-Maximin, une fausse rumeur?

Wissam Ben Yedder, une bonne idée en cas d’échec Alexis Sanchez?

Mercato Concurrents OM

Seko Fofana tout proche de rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite !

Lois Openda va rejoindre Leipzig, Lens va récupérer beaucoup d’argent cet été

Bon plan mercato

David : Gérard Deulofeu, un attaquant capable d’évoluer à différents postes ! Il ne lui reste plus qu’un an de contrat et pourrait partir à un prix cassé.

Matthias : Benjamin Bourigeaud, pas un piste très alléchante mais un joueur fiable de Ligue 1 qui a de bonnes statistiques !