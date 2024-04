OM : Ndiaye, la saison prochaine sera la sienne

L’OM a pris les 3 pts ce dimanche soir face au RC Lens lors de la 31e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Iliman Ndiaye lors de ce match.

Pour ce OM – Lens, Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Murillo dans la défense à trois avec Gigot et Balerdi. Les Marseillais ont démarré très fort avec un but d’Aubameyang dans la première minute de jeu. Pour la suite, les occasions se sont enchaînées sans réellement d’impact sur le score à cause de l’imprécision des Olympiens. Saïd a puni les Marseillais avec un but de la tête pour l’égalisation.

Finalement, les Lensois ont fait une erreur fatale. Pape Gueye a récupéré un ballon très haut, a bien combiné avec Aubameyang et s’est retrouvé en position de sauveur. Le Sénégalais n’a pas tremblé face à Brice Samba et a permis à l’OM de prendre les trois points à domicile dans un Vélodrome bouillant qui s’est bien échauffé pour le match face à l’Atalanta prévu ce jeudi soir en Europa League.

La note d’Iliman Ndiaye : 5/10

Son appréciation

Ndiaye, la saison prochaine sera la sienne

Au tout début du match, il a donné un magnifique centre à Aubameyang qui lui a permis d’ouvrir le score pour l’OM. Un geste simple, sans tergiversation qui lui a tant fait défaut depuis le début de la saison. Ndiaye a besoin de confiance, d’un déclic mental pour faire émerger son potentiel. Les qualités, il les a. On les voit. On a envie d’en voir encore plus. Il doit d’abord savoir gérer ses émotions et ses efforts pour être encore plus performant dans les derniers mètres. Une saison à l’OM lui permettra de s’installer confortablement l’an prochain et d’enfin convaincre pleinement.

