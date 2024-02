OM : « Ndiaye, pas aidé par Gattuso »

Ce vendredi, l’OM a encore affiché un visage inquiétant et a concédé un nul aux saveurs de défaite face au FC Metz. Voici la note et l’appréciation de Iliman Ndiaye lors de ce match.

Gennaro Gattuso reste fermé et continue d’aligner son équipe dans son 4-3-3 face au FC Metz. Première titularisation pour Moumbagna qui a été satisfaisant avec un but marqué sur une passe décisive de Quentin Merlin. Les attentes étaient très hautes pour cette rencontre après la semaine remplie de réunion et de tension.

Les Marseillais ont été une nouvelle fois décevants, notamment avec une expulsion de Samuel Gigot et une inefficacité criante devant le but. Au milieu, avec les absents que compte Gennaro Gattuso, Jean Onana a été titularisé et n’a pas été aidé sur le plan défensif. A droite de l’attaque, c’est Ndiaye qui a été titularisé et a une nouvelle fois manqué de réalisme.

La note d’Iliman Ndiaye : 3/10

Son appréciation

Pas aidé par Gattuso !

Une nouvelle fois, le coach italien s’entête avec son 4-3-3 et continue d’aligner Iliman Ndiaye sur le côté droit. Le Sénégalais n’a pas vraiment le profil pour cette position et montre clairement qu’il n’est pas à l’aise sur le terrain. L’ancien joueur de Sheffield a tenté plusieurs fois de se remettre dans l’axe, de combiner avec ses coéquipiers mais sans succès. Les automatismes ne sont clairement pas là et continuer de le titulariser à ce poste ne fera qu’aggraver les choses

Les notes des médias