OM : Ndiaye se voit déjà aller loin !

Dans un entretien accordé à La Provence ce mercredi matin, Iliman Ndiaye est revenu sur les chances du Sénégal à la CAN. L’attaquant se voit déjà en finale !

L’Olympique de Marseille a de nombreux joueurs de son effectif qui sont à la CAN. A quelques jours du début de la compétition, Iliman Ndiaye a été questionné sur les chances du Sénégal de remporter un nouveau titre. L’attaquant marseillais se voit déjà aller en finale !

On peut faire le doublé mais chaque adversaire représentera une finale — Ndiaye

« Les voir gagner après autant d’années et autant d’échecs, ça a fait du bien à tout le peuple, à moi aussi. Cette fois, on ne craint personne, j’imagine une finale Sénégal contre la deuxième meilleure équipe (rires). On peut faire le doublé mais chaque adversaire représentera une finale. À titre personnel, la coupe d’Afrique représente un rêve qui devient réalité », a avoué l’attaquant à La Provence ce mercredi.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le Bayern prêt à chiper un cadre de Gattuso?

La CAN est en janvier, et je pense que ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille — Ndiaye

« La CAN? C’était un rêve pour moi. Toutes ces années où je l’ai regardée… J’ai toujours espéré y participer un jour. Pour moi, c’est un grand step (pas) dans ma carrière. En ce moment, la CAN est en janvier, et je pense que ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille. Je pense que le plus beau souvenir, c’est quand le Sénégal a remporté la CAN (2021). C’est le plus beau souvenir de tout le peuple sénégalais. J’étais chez moi avec un de mes potes pour regarder le match. Juste après, j’ai fait un live et on me voyait danser! J’étais trop content. C’est comme si j’avais été sur le terrain avec eux. Donc voilà, j’espère y participer. J’étais avec mon pote, on était en train de parler et je lui ai dit ‘La prochaine fois c’est avec moi!’ Et lui il me disait ‘Ouais, va on arriver là!’ Donc je suis super content. », expliquait Iliman Ndiaye au micro de RMC Sport à quelques jours du début de la CAN qu’il va disputer avec le Sénégal, l’un des favoris.