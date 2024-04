OM : Niang et Maoulida s’enflamment autour de cette pépite !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Déjà dans le groupe face à Benfica jeudi, Keyliane Abdallah a fait ses débuts en professionnel ce dimanche soir lors du déplacement à Toulouse (2-2). La pépite marseillaise n’est autre que le neveu de l’ancien attaquant marseillais, Toifilou Maoulida, qui l’a félicité pour sa première avec l’OM.

Après Gaël Lafont et Raimane Daou qui sont rentrés en jeu face à Benfica, c’était au tour de Keyliane Abdallah de faire ses débuts sous les couleurs olympiennes. Entré en fin de match face à Toulouse, le jeune attaquant de 18 ans fait l’honneur de son neveu, Maoulida.

Keyliane ABDALLAH 👶😍🤍🩵 « Le fruit du travail est la plus grande forme de récompense » Force & courage Keyliane ainsi qu’à toute l’équipe et au staff, vous pouvez écrire une belle page de l’histoire de @OM_Officiel 💪🏽🔥#OMSLB #OM #Benfica #EuropaLeague https://t.co/fDzFXhVTeZ — Toifilou Maoulida (@filoumaoulida) April 18, 2024

« Son sens du but est encore plus élevé que moi »

Ses premières minutes ont suscité d’autres réactions d’ancien joueurs de l‘Olympique de Marseille. A savoir l’ex buteur et capitaine de l’OM, Mamadou Niang qui a posté un message sur X (anciennement Twitter) : « Bravo au neveu de Toifilou Maoulida pour sa première en Ligue 1 avec l’OM. On lui souhaite une longue et belle carrière. S’il a ton sens du but et du jeu il va faire mal frérot . »

Bravo au neveu @filoumaoulida pour sa première en @Ligue1UberEats avec l’@OM_Officiel on lui souhaite une longue et belle carrière 👊🏿 s’il a ton sens du but et du jeu il va faire mal frero #TeamOM 🤍💙 https://t.co/oBfZOGNmEG — Mamadou Niang (@mamadniang11) April 22, 2024