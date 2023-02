OM : Niang l’assure, ce joueur va devenir encore meilleur !

L’Olympique de Marseille a enregistré une défaite face à l’OGC Nice, la première depuis un moment ! Pour beaucoup, l’un des joueurs du match est Samuel Gigot. D’après Mamadou Niang, le défenseur va encore progresser.

Cet été, l’Olympique de Marseille a accueilli Samuel Gigot après son aventure au Spartak Moscou. Le défenseur central a mis un peu de temps à s’acclimater mais semble avoir trouvé sa place au centre de la défense à trois. Pour Mamadou Niang, cette ascension n’est pas une surprise. Il prédit même une nouvelle progression !

« Je l’ai connu très jeune, mais je savais qu’il deviendrait un grand défenseur. A l’époque, c’était le plus jeune de l’équipe, mais déjà le plus régulier et le meilleur défenseur. Ça montrait la marge de progression qui était la sienne. Je savais qu’il n’aurait pas de difficultés pour évoluer au plus haut niveau. (…) Il va devenir encore meilleur » Mamadou Niang – Source : La Provence (07/02/23)

C’est une erreur de Tudor !

C’est un véritable coup d’arrêt pour l’OM qui a chuté à domicile face à l’OGC Nice ce dimanche soir au vélodrome (1-3). Les olympiens restaient sur une série de 10 matchs sans défaite (9 victoires et un match nul). Igor Tudor avait fait le pari audacieux de titulariser pour la première fois sa dernière recrue Vitinha. Un choix qui n’a pas été payant. Sur la Chaîne l’Equipe, l’ancien joueur du Losc Ludovic Obraniak juge que c’était une erreur.

« C’est la première fois que je vois Tudor fendre l’armure en voulant faire plaisir à Payet. Jusqu’à présent c’était un monstre de sang froid clinique pragmatique. Pour moi il y a une erreur, c’est de faire commencer Vitinha. Il ne connaît pas bien le système, c’est un match important, et compliqué. Il aurait dû le faire entrer une demi-heure… Ce qui m’a gêné c’est le marquage individuel à outrance, j’ai presque vu du Bielsa à un moment donné sur la première période. J’ai trouvé que c’était excessif ce soir, ou alors ce sont les niçois qui ont été très intelligents sur les décrochages et prises de profondeur. » Ludovic Obraniak – Source L’equipe (05/02/2023)