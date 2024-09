La réaction de l’attaquant de l’OM Luis Henrique après la victoire de l’OM face à Nice (2-0) au stade vélodrome. Auteur d’un nouveau but le brésilien a confié que Roberto De Zerbi et ses coéquipiers le poussaient à prendre plus de responsabilités afin d’être plus décisif :

On doit mettre Marseille le plus haut possible

« C’est quelque chose que tout le monde me demande de faire, tirer au but et essayer, même ma famille. Avant le match, je parlais avec Léo, il me disait : « Tire, tire, frappe. » J’ai essayé et j’ai marqué un beau but. Je suis très content. (…) Oui, j’espère continuer comme ça. Je suis à l’OM pour ça. On doit mettre Marseille à un bon niveau. Toujours à la première place, le plus haut possible, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM.

