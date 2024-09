OM Nice (2-0) : Le superbe but d’Henrique et celui de renard de Maupay !

L’OM s’est imposé 2-0 face à Nice ce samedi pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Voici les deux buts de ce match, la superbe frappe de Luis Henrique et la but tout en malice de Neal Maupay ! Henrique, une-deux avec Harit et frappe splendide ! 😍🚀🇧🇷 La merveille de Luis Henrique en lucarne pour le 2-0 !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/on810rfpoW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024 Centre dévié, Maupay en rebard des surface ! 💪Ⓜ️ Premier match et premier but pour Neal Maupay avec l’OM… contre son club formateur !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/DGqH5BuY93 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

On doit mettre Marseille le plus haut possible

La réaction de l’attaquant de l’OM Luis Henrique après la victoire de l’OM face à Nice (2-0) au stade vélodrome. Auteur d’un nouveau but le brésilien a confié que Roberto De Zerbi et ses coéquipiers le poussaient à prendre plus de responsabilités afin d’être plus décisif :

« C’est quelque chose que tout le monde me demande de faire, tirer au but et essayer, même ma famille. Avant le match, je parlais avec Léo, il me disait : « Tire, tire, frappe. » J’ai essayé et j’ai marqué un beau but. Je suis très content. (…) Oui, j’espère continuer comme ça. Je suis à l’OM pour ça. On doit mettre Marseille à un bon niveau. Toujours à la première place, le plus haut possible, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM.

