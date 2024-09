OM – Nice : Les Pronos de Nico pour le premier gros test !

C’est le retour de la Ligue 1 après cette première trêve internationale. L’OM fête ses 125 ans à l’occasion de la réception de l’OGC Nice ce samedi 14 septembre 2024 à 17 h au stade Vélodrome. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette quatrième journée de Ligue 1, c’est donc un premier match test face à Nice dans un stade Vélodrome qui s’annonce bouillant. L’OGCN a changé d’entraineur, exit Francesco Farioli et bonjour Franck Haise. L’ancien coach du RC Lens a réussi à faire venir son ancien protégé Jonathan Clauss, et ne va pas venir à Marseille dans l’optique de défendre. Le match s’annonce donc ouvert avec des espaces.

Du côté de l’OM, le mercato est enfin terminé, seul Mbemba est resté sur la carreau alors que Veretout et Ounahi ont trouvé des portes de sortie tardives. Roberto De Zerbi va pouvoir compter sur le retour d’Ismaël Koné alors que Léo Balerdi est toujours blessé. Le technicien italien devrait reconduire une équipe proche de celle qui s’était imposée à Toulouse avant la trêve internationale. Cornélius devrait encore être aligné avec Brassier en défense centrale, devant Rulli rentré d’Argentine. Murillo et Merlin vont logiquement occuper les couloirs, alors que le capitaine Hojbjerg devrait encore être associé à Kondogbia, à moins que Rongier soit apte à jouer davantage. Devant, Harit devrait logiquement conserver sa place comme meneur de jeu, Luis Henrique et Greenwood sur les côtés et Wahi en pointe…

L’OM va proposer un jeu offensif et forcément laisser des espaces aux Niçois. Il faudra notamment se méfier de la vitesse de Boga ou Cho. Greenwood a été l’élément clé dans les premiers matches des olympiens, il sera donc très surveillé. Quid de Luis Henrique et Amine Harit, surprenants lors des premières rencontres ? Enfin, Wahi retrouve le Stade Vélodrome alors qu’il avait été sifflé lors de sa première face à Reims.

Mon prono : Victoire 3-1 de l’OM cote à 11.5 !

Je pars donc sur un score de 3-1 car l’OM a clairement des arguments offensifs pour marquer plusieurs buts. Pour autant, la défense est encore en rodage, avec cette charnière new look et un Murillo peu rassurant à droite, donc j’imagine bien Nice marquer dans cette rencontre.

Bénéficiez de 15€ de freebets en plus du bonus de 85 euros sans dépôt grâce à notre code FCM15. Rendez-vous sur Parions Sport

A lire aussi : OM : EFFECTIF 2024 2025, Quel niveau, quelle ambition ?