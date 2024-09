OM – Nice / Maupay : « il peut y avoir mes enfants ou ma femme en face je ne ferais pas de cadeaux ! »

Présenté à la presse ce lundi au centre RLD, l’attaquant Neal Maupay a évoqué son attachement au maillot olympien avant d’affronter son club formateur, l’OGC Nice ce samedi.

Interrogé sur le match face à son club formateur Nice ce samedi, Neal Maupay a été clair, c’est un gros compétiteur. « C’est mon club formateur, c’est spécial pour moi. Je suis quelqu’un qui me donne à 100% tous les jours, en match. Quand je porte un maillot, j’ai le devoir de me battre et de tout donner, ça ne va pas changer samedi. Je suis un compétiteur. Même contre des anciennes connaissances, j’aurai encore plus envie de gagner. Même face à mes enfants ou ma femme je ne ferai pas de cadeaux… »

Quand je porte un maillot, j’ai le devoir de me battre et de tout donner

