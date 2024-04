OM – Nice : Riolo dézingue l’arbitre du match !

L’Olympique de Marseille n’a pas fait mieux qu’un match nul face à l’OGC Nice (2-2) lors de la 29e journée de Ligue 1 ce mercredi soir. Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt la prestation de Jérémie Pignard !

Daniel Riolo ne comprend pas le niveau de l’arbitrage français et souligne les deux énormes erreur de Monsieur Pignard lors d’OM – Nice (2-2) avec un rouge et un penalty très discutables. «Ce n’est pas possible… Les erreurs d’arbitrage sont de plus en plus graves. Ce n’est plus une petite question d’appréciation, là. Si ce soir, il existe une seule personne pour nous dire qu’il y a penalty pour l’OM, je veux l’entendre. Je veux connaître l’argument. Et pareil pour le deuxième carton jaune de Moumbagna. De la compensation ? On ne peut pas raisonner comme ça. L’arbitrage ne peut pas se faire avec de la compensation. C’est une addition d’incompétences, là. Les erreurs sont trop grosses. Que le chef de l’arbitrage en France vienne nous expliquer les décisions de ce soir !»

🎙️ » L’arbitrage ne peut pas être une compensation, c’est de l’addition d’incompétences ». Daniel n’est pas d’accord avec les décisions de l’arbitre du match OM-Nice, et pointe du doigt les erreurs trop nombreuses constatées ces derniers temps en Ligue 1. pic.twitter.com/pBVkMPnXge — After Foot RMC (@AfterRMC) April 24, 2024





En conférence de presse après la rencontre, Jean Louis Gasset est revenu sur ce rouge reçu par Moumbagna lors de cet OM – Nice qu’il estime non mérité et sur la conséquence sur son système de jeu. « C’est fait, c’est fait. Ça ne paraissait pas être une agression, de loin en tout cas. Bien sûr, les ralentis donnent plus d’images. J’ai vu Medhi (Benatia), qui m’a dit à la mi-temps que ce n’était pas mérité. Il a fallu passer la mi-temps pour organiser l’équipe et dire exactement ce qu’il fallait faire pour réaliser un bon résultat. On a essayé de faire cela, en ayant toujours l’objectif de gagner. On a débuté timidement, mais à partir de l’égalisation de Clauss, on a pris le jeu à notre compte, on a dominé Nice. L’expulsion vient redistribuer les cartes, nous oblige à adopter un autre système, à repenser la hauteur de l’équipe, mais toujours dans l’esprit. Les joueurs ont bien appliqué le plan. »

