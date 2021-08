OM – Nice – Rivère : « Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la réaction de deux joueurs marseillais »

La réaction du président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère après l’arrêt du match contre l’OM à la suite de l’envahissement du terrain à l’Allianz Riviera :

A lire aussi : OGC Nice – OM (1-0) : Le chaos à Nice, match arrété !

« C’est une déception que le match se termine comme ça. Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé, on a eu des jets de bouteille d’eau, on ne peut pas le contester car on a pu les voir. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la réaction de deux joueurs marseillais qui ont rejeté ces bouteilles et d’autres bouteilles sur la tribune de nos supporters. Après, ça s’est enchaîné avec ce que je déplore, le service de sécurité de Marseille n’a pas à intervenir sur le terrain et à frapper nos joueurs.Deux joueurs ont été frappés mais ce n’est pas le débat. Le débat, c’est qu’on a fait une réunion avec le préfet, la municipalité, Pablo Longoria, moi, et l’arbitre qui était hésitant sur la reprise du match car n’était pas sûr que la sécurité était garantie. Les services lui ont garanti qu’il n’y avait pas de problème. Ils avaient identifié deux difficultés, l’envahissement du terrain qui a été contrôlé mais en tribunes visiteurs, il y a eu des projectiles lancés sur nos supporters. Ce qui est clair, c’est que tout le monde a décidé de reprendre le match. Le préfet a demandé de reprendre, les responsables du service d’ordre ont dit qu’il n’y avait pas de problématique. Je n’ai pas très bien compris la décision des Marseillais de ne pas vouloir reprendre. » Jean-Pierre Rivère – Conférence de presse

A lire aussi : OGC Nice – OM : Match annulé, le cinéma de Benoît Bastien…

Le président de l’olympique de Marseille Pablo Longoria s’est également exprimé au terme de cette rencontre au micro de RMC Sport

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)

🗣 Longoria pour RMC Sport : « On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. La Ligue a décidé pour une question d’ordre public de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour ça qu’on a décidé de ne pas reprendre le match. » — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021