OM – Nice : Sampaoli affirme que « Balerdi a fait un grand match, mais… »

Présent en conférence de presse d’après-match, Jorge Sampaoli est revenu sur la performance de Leo Balerdi à la suite de la défaite des Marseillais 3-0 face à l’OGC Nice. Et pour le coach, le défenseur argentin a fait un très bon match malgré son erreur.

« Leo est un joueur très jeune qui a fait un grand match mais qui a eu la malchance de commettre cette erreur sur l’action du deuxième but qui nous a frustré un peu plus. Normalement, les erreurs ponctuelles peuvent être corrigées, elles font partie du jeu. Le plus inquiétant pour nous est qu’en deuxième période on a arrêté d’être cette équipe qui a essayé d’avoir un style. C’est dans l’adversité que nous devons nous raccrocher le plus à l’idée de jeu et aujourd’hui on a abandonné cette idée pour tenter de trouver une action individuelle pour égaliser et ça, ça ne nous mène nulle part. Je ne vais pas me concentrer sur les erreurs des deux premiers buts mais plutôt sur les efforts de Balerdi par exemple qui, pour moi, a fait un très bon match. Le plus important reste le développement de l’équipe parce qu’un élément individuel peut être changé. Ce qu’il faut huiler c’est la manière, parce que sans ça, on ne sera content que dans les succès. Ce que l’on doit faire, c’est commencer à mettre en œuvre que cette équipe défende collectivement une idée de jeu qu’elle a montré en première période, mais qu’elle a malheureusement perdu en deuxième période » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/03/21)