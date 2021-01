OM – Nîmes : A quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

L’OM va affronter Nîmes ce samedi pour l’occasion de la 20e journée de la Ligue 1. Après le nul concédé face à Dijon et la défaite mercredi lors du Trophée des champions face au PSG, les hommes d’André Villas-Boas tenteront de se relancer face au dernier de L1… A quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Après le match nul 0-0 sur la pelouse de Dijon, et la défaite 2-1 face au PSG, Marseille accueille Nîmes. L’OM a encore 2 matches en retard et pointe à la 6e place du classement à 7 points du podium. Présent en conférence de presse hier, le coach avait confirmé l’absence de Steve Mandanda légèrement blessé face au PSG et celle de Jordan Amavi toujours pas remis de sa blessure. Luis Henrique a été écarté du groupe suite à un test positif au Covid la semaine dernière.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nîmes aura lieu à 17h à l’Orange Vélodrome. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot.

om – nîmes en Streaming

Pour regarder OM – Nîmes en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne Téléfoot. Pour cela vous devait vous abonner au préalable aux plateformes.

Les commentaires en direct du match om – nîmes

Le groupe de l’OM

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas dispose d’un groupe amputé d’Amavi, Steve Mandanda et Luis Henrique pour ce match de championnat face aux Nîmois.

Gardien :

Pelé, Simon

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Perrin, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Lirola

Milieux :

Cuisance, Kamara, Khaoui, Gueye, Rongier, Sanson

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin