OM – Nîmes : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit le Nîmes Olympique pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique aura lieu à 17h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Pelé, Simon, Vanni

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Lirola

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Kamara, Khaoui, Gueye

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic

Nîmes Olympique

Gardiens : Reynet, Nazih

Défenseurs : Briançon, Meling, Paquiez, Alakouch, Miguel, Burner

Milieux : Fomba, Cubas, Deaux, Eliasson, Ahlinvi, Ferhat, Benrahou

Attaquants : Ripart, Aribi, Koné, Roux, Majouga.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pelé – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Gueye, Sanson – Payet, Thauvin, Benedetto

Nîmes :

Reynet – Alakouch, Deaux, Briançon, Meling – Ferhat, Ahlinvi, Cubas, Eliasson – Ripart, Roux.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – NÎMES

L’arbitre désigné pour OM – Nîmes ce samedi est monsieur 𝐉𝐞́𝐫𝐞́𝐦𝐲 𝐒𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h00 (*)

– Averses (couverture nuageuse 35%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C / ressentie 5°C

– Vent : NNO 15km/h

– Taux d’humidité : 60%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS NÎMES EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 23

Match nul : 11

Victoires Nîmes : 21

Déclarations d’avant-match

« Je pense que ça va être un match dangereux. Nîmes va fermer [le jeu] s’ils font la même chose que contre Lille. Ils vont jouer les coups dans les transitions offensives et c’est là que se situe le danger. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (15/01/21)

On sait que c’est un match qui joue les premières places mais bon… Il faut jouer sans pression, aborder cette rencontre comme les autres. Dans le foot, quand on met de l’envie et qu’on a de l’ambition, tout est possible. Il y a quelque chose à faire. On doit mettre tous les ingrédients pour partir du Vélodrome avec au moins un point. » Baptiste Reynet – Source : La Provence (15/01/21)