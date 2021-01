OM – Nîmes : Le gros coup de gueule d’Alvaro après la défaite !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a perdu face à Nîmes sur le score de 2-1. Alvaro Gonzalez a poussé un coup de gueule au micro de Téléfoot.

Après la rencontre face à Nîmes, Alvaro Gonzalez a poussé un coup de gueule contre ses coéquipiers. L’Espagnol n’a pas apprécié l’état d’esprit des Marseillais qui n’ont même pas pris un point de la réception des Crocos…

On fait de la merde, c’était de la merde aujourd’hui — ALVARO

« On ne peut pas faire la merde qu’on a faite aujourd’hui, il faut respecter le maillot. Le moins qu’on puisse faire, c’est courir, se battre sur le terrain, on n’a rien fait aujourd’hui. On parle du coach tous les jours, mais c’est nous, c’est ça la vérité. Nous, on fait de la merde, c’était de la merde aujourd’hui » Alvaro Gonzalez – Source : Téléfoot (16/01/21)