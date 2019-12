OM – Nîmes : Le groupe marseillais avec Mandanda et Benedetto

L’Olympique de Marseille reçoit Nîmes ce samedi. Voici le groupe de joueurs convoqués par André Villas-Boas pour cette rencontre.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Nîmes pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Les Olympiens restent sur six victoires consécutives face au LOSC, Lyon, Toulouse, Brest, Angers, et Bordeaux et un nul face à Metz. Sans Thauvin (cheville) ni Strootman (suspendu), AVB a par contre convoqué Mandanda et Benedetto encore incertains jeudi…

Le groupe DE L’OM face A Nîmes

Gardiens :

S.Mandanda, Y.Pelé, Simon.N



Défenseurs :

Kamara, B.Sarr, Perrin, Sakai, Amavi, Caleta-Car, Alvaro

Milieux :

Sanson, Rongier, M.Lopez, Khaoui, Chabrolle

Attaquants :

Payet, Radonjic, Benedetto, Germain, Aké

Absents : Thauvin (cheville), Strootman (suspension), Sertic, Lihadji (choix de l’entraîneur)

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par AVB pour #OMNO, dernier match de l’année à l’@orangevelodrome 👇 pic.twitter.com/1vpfuJd56d — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 20, 2019