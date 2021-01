OM – Nîmes // Les Notes de FCM : Payet, Thauvin, Benedetto affligeants… Lirola, la seule satisfaction !

L’Olympique de Marseille, s’est incliné au Vélodrome sur le score de 2-1 face à Nîmes ce samedi soir…

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

Y. Pelé : 5/10

Il a fait ce qu’il a pu…

Titularisé en l’absence de Steve Mandanda, Yohann Pelé n’a pas pu sauver les Marseillais. L’albatros n’est pas vraiment fautif sur les deux buts qu’il prend. Il a tenu la baraque, été présent dans les airs en première mi-temps avant que toute son équipe sombre.

P. Lirola : 6/10

Fraîcheur, vitesse et justesse… Une première vraiment réussie !

Installé sur le côté droit pour laisser Sakai à gauche, Pol Lirola a été clairement le meilleur sur le terrain. La toute nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille a bien combiné sur le côté droit avec Florian Thauvin en première période. Il a apporté de la vitesse, de la profondeur et surtout de la justesse technique.

Alvaro : 5/10

Le seul qui mérite vraiment d’avoir le brassard !

Sur le papier, c’est peut-être Thauvin qui a été nommé capitaine par André Villas-Boas… Mais sur le terrain, le patron, c’est Alvaro ! Le défenseur central a pesté contre ses coéquipiers durant toute la seconde période pour les « bouger », a tenté de faire remonter le bloc… En vain. En première mi-temps, il n’a pas laissé une seconde à Koné, l’attaquant de pointe nîmois. Il l’a d’ailleurs mis hors-jeu à plusieurs reprises en s’alignant bien avec Caleta-Car.

D. Caleta-Car : 3,5/10

Il a peut-être coûté le match à ses coéquipiers…

En première mi-temps, il n’a pas trop été dérangé par les attaques nîmoises. Le Croate a été solide lorsqu’il le fallait, propre dans ses prises de balles aux pieds… Jusqu’à cette grosse erreur en début de deuxième mi-temps. Le défenseur récupère un centre et tente de relancer vers Payet. Une passe mal assurée qui est tout de suite récupérée par les Nîmois et qui punissent les Marseillais !

H.Sakai : 3/10

Pas à sa place et fautif sur le second but…

Avec Lirola titulaire, Sakai a évolué sur le côté gauche de la défense de l’OM. L’international japonais a été très discret pendant la première mi-temps. A gauche, il n’y a pas Thauvin avec qui il aime combiner. Après le premier but, le latéral s’est fait manger en contre-attaque et cela permet à Eliasson de doubler la mise. Remplacé par Khaoui à la 65e.

B. Kamara : non-noté/10

Boubacar Kamara n’a pas pu terminer la rencontre. Le minot s’est blessé à la cuisse et est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Pape Gueye après le premier quart d’heure

P. Gueye : 4/10

Il ne confirme pas tout le bien que l’on pensait de lui…

Vraiment performant lors de ses dernières prestations, Pape Gueye a été décevant ce samedi face à Nîmes. Entré après un quart d’heure à la place de Kamara, il a d’abord enchaîné quelques belles passes vers l’avant qui ont cassé des lignes. Plus tard dans la rencontre, il s’est souvent compliqué la vie et a perdu beaucoup de ballons dans le cœur du jeu.

M.Sanson : 4/10

Partout et nul part à la fois…

Morgan Sanson a d’abord été très proche de Dario Benedetto, presque en second attaquant… Cela lui a d’ailleurs permis d’être devant le but très tôt dans la rencontre. Malheureusement, il n’a pas été assez précis dans ses frappes. En 64 minutes, il n’aura fait que 23 passes à ses coéquipiers. Un nombre très faible pour un milieu de terrain censé apporter offensivement. Remplacé par Cuisance à la 65e.

V.Rongier : 4/10

Beaucoup de ballons touchés, souvent pour rien…

A l’image de son coéquipier Morgan Sanson, il est assez compliqué de comprendre le rôle de Valentin Rongier durant cette rencontre. Le numéro 8 a touché beaucoup de ballons, fait beaucoup de passes : 103, mais souvent pour ne rien en faire. A de nombreuses reprises, il avait l’occasion de jouer vers l’avant mais a été trop fébrile dans ses décisions… Que dire de ses frappes qui terminent très souvent leur chemin en dehors du cadre. A l’image de son équipe : décevant.

F. Thauvin : 3/10

Le caprice d’un enfant gâté…

Son penalty raté l’a écœuré, et ça s’est senti. Avant cela, Thauvin était le meilleur joueur sur le terrain. Combinaisons avec Lirola, bons centres, tentatives… Puis après son raté face à Reynet, il a été l’ombre de lui-même. Incompréhensible et surtout affligeant. Remplacé par Germain à la 65e.

D. Payet : 4/10

Deux Payet pour deux mi-temps…

Le numéro 10 de l’OM a d’abord montré de belles choses. En première mi-temps, on a vu un Payet très offensif et surtout plein d’idées ! Plusieurs passes intéressantes, des centres presque décisifs comme sur ce ballon offert à Benedetto qui rate totalement sa reprise face à Reynet. En seconde mi-temps, un peu comme l’équipe entière, Payet s’est éteint et s’est caché sur son côté gauche. Pas vraiment ce que l’on attend de sa part. Remplacé par Radonjic à la 65e.

D. Benedetto : 3/10



Son but ne sauve pas sa prestation médiocre…

D’ailleurs, Benedetto le sait puisqu’il n’a même pas célébré son but. L’Argentin a été tellement frustrant durant cette rencontre… Il l’a notamment été par son placement incompréhensible sur les prises de balles de ses partenaires mais surtout par son inefficacité devant le but. Le numéro 9 a totalement raté l’occasion d’ouvrir le score après une merveille de centre de Dimitri Payet. Quelques minutes avant, il gagne un penalty que Thauvin ne transformera pas.

LE COACH

André Villas-Boas : 4/10

En conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas s’est excusé auprès des supporters de l’OM. Le coach portugais n’a pas vraiment pris de risques dans son onze de départ et n’est pas le seul à blâmer pour cette défaite. Il a peut-être demandé à ses joueurs d’avoir une approche défensive mais rien ne les empêchait de transformer le nombre incalculables d’actions qu’ils ont eu en première période.