OM – Nîmes : MacHardy veut se séparer de Villas-Boas qui est « aussi médiocre et indigne du club que la direction » !

Sur son compte Twitter juste après la rencontre entre l’OM et Nîmes, Jonatan MacHardy a poussé un gros coup de gueule contre André Villas-Boas. Il réclame son licenciement.

Le chroniqueur de RMC Sport, Jonatan MacHardy a poussé un gros coup de gueule sur son compte Twitter après la rencontre face à Nîmes.

Le virer la ? OUI tant qu’on peut encore essayer de sauver la saison”

Selon lui, le principal coupable est le coach, André Villas-Boas. Il réclame sa démission pour « essayer de sauver la saison » !

« Donc on me dit que c est pas de la faute d’AVB, que ses joueurs sont moyens. C est vrai que ceux de Nimes, c’est le niveau au dessus. AVB aussi médiocre et indigne du club que la direction. Le virer la ? OUI tant qu’on peut encore essayer de sauver la saison” Jonatan MacHardy – Source : Twitter (16/01/21)