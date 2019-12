OM – Nîmes : Un arbitre avec de bonnes statistiques pour les marseillais…

L’OM jouera son dernier match de l’année civile 2019 au stade Vélodrome ce samedi face à Nimes. Les arbitres de cette rencontre ont été désignés par la Ligue…

La rencontre OM vs Nîmes de ce samedi qui se jouera pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 sera arbitrée par François Letexier. Le jeune arbitre de 30 ans sera assisté par Cyril Mugnier et Hicham Zakrani. Jérôme Brisard sera le quatrième arbitre et l’assistance vidéo sera assurée par Benoît Bastien et Hamid Guenaoui.

Letexier était déjà l’arbitre de Toulouse – OM cette saison

François Letexier a arbitré l’OM à 9 reprises en Ligue 1, ça sera la deuxiéme fois cette saison. Les six premiers matches se sont soldés par des victoires de l’OM, il y a eu ensuite deux défaites face à Nantes et Reims avant une victoire face à Toulouse (0-2) cette saison. Au total, ce dernier a arbitré l’OM 11 fois, pour 7 succès marseillais, 1 nul et 3 défaites…

L’arbitre du match #OMNO sera François Letexier, la VAR sera assurée par Benoît Bastien et Hamid Guenaoui #TeamOM pic.twitter.com/uit0TGKGCH — Univers Marseillais (@UniversOM13) December 17, 2019