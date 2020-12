OM – Nîmes : Victoire importante, excellent classement et le cas Benedetto !

Grâce à des buts de Benedetto et Germain, l’OM s’est imposé ce vendredi soir face à Nîmes… Voici les 3 enseignements de Mourad Aerts !

VICTOIRE IMPORTANTE

AVB avait suffisamment insisté sur le fait que ce weekend pouvait être important étant donné les confrontations directes à venir entre nos concurrents. Mais avant de regarder leur résultat, il fallait s’imposer, c’est ce que l’OM a fait, j’ai envie de dire plutôt bien. Dans le climat nîmois, rugueux, habituel, les Marseillais se sont procurés des occasions, n’ont plus concédé grand chose après les vingt premières minutes et ont logiquement fini par s’imposer. On pourra arguer d’un manque de réussite arbitrale en première période, mais bon l’OM en a eu il y a trois jours contre l’Olympiakos de la réussite arbitrale et ce soir, il a réussi à faire sans. Et tant mieux.

Et gagner en faisant marquer ses deux attaquants axiaux. Bref, du travail bien fait, une soirée satisfaisante.

LE CLASSEMENT FORCÉMENT

L’OM est ce samedi matin second de Ligue 1 avec un match en retard sur le PSG, une position très confortable. Dans le jeu en Ligue 1… ça commence à être plus consistant. Bon…

Encore une fois, il y a quelques temps, on pouvait regarder le classement avec incrédulité maintenant on peut le regarder avec envie. Et les matches du weekend on va se faire un plaisir de les regarder sans pression. Les cartes en main…

BENEDETTO ET L’ATTAQUANT AXIAL

En première période, l’un des rares points négatifs fut la prestation fantomatique de Dario Benedetto. En fait, comme très fréquemment, on ne le cherchait pas, il courait dans le vite, n’était jamais servi… Et je sais que cet argument peut paraître comme une défense facile de l’Argentin mais il s’agit en fait pour moi là de sa plus grande faiblesse. Et elle tient beaucoup à lui plus qu’à autre chose. Son incapacité à se sortir de cette situation de victime dépendante des autres, de forcer les passes, de forcer le jeu à lui arriver…

En seconde période, il y arrive un peu mieux, il a deux occasions et en met une de bien belle manière prouvant une nouvelle fois que le problème n’est pas technique chez lui. Il faut qu’il redevienne une force vive de cette équipe, un point central de son animation. Ça va forcément passer par des buts pour qu’il retrouve la confiance personnelle et peut-être aussi celle de ses partenaires qui le chercheront alors plus facilement…