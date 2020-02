OM : « Nkounkou ne progresse plus… »

Niels Nkounkou fait partie des joueurs souvent mis en avant concernant le centre de formation de l’Olympique de Marseille. Pourtant Idriss Kasmi, commentateur des matches de la réserve pour Chronos, a de gros doutes sur son avenir…

Des fois, on a l’impression qu’il s’en fout

« Il ne progresse pas en fait. Ce serait trop méchant de dire que c’est un manque de travail surtout que l’ancien coach de la réserve, David Le Frapper, me disait que c’était un gros bosseur. Mais tous ceux qui voient les matches ont du mal à le voir passer un cap. Offensivement, il a des qualités techniques très au dessus de la moyenne. Physiquement, c’est le haut du panier. Il va tellement vite, très musclé, il ne perd pas un duel… C’est là où c’est frustrant avec lui, t’as l’impression qu’il lui manque un poil de concentration. Je ne lui demande même pas d’avoir la qualité défensive d’un Sakai ou d’un Ali Mohamed mais juste un poil de concentration. Des fois, on a l’impression qu’il s’en fout… Je ne sais pas si c’est vrai ou pas, c’est juste une impression. Le week-end dernier, sur les quatre buts encaissés par l’OM, il y en a trois qui passent sur son côté… »

Idriss Kasmi – Source : Débat en Plus FCM