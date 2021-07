OM : Non, le mercato de Longoria n’est pas (encore) une Masterclass !

Culture de l’exagération à Marseille… Un stéréotype? Pas tant que ça si l’on en croit les messages des supporters les réseaux sociaux qui encensent déjà le travail de Pablo Longoria. Parfois, il faut savoir raison garder…

A Marseille, on a le sang chaud. On est « entiers », on est à fond dans tout ce que l’on fait ! Et encore plus quand il s’agit de l’OM, la religion des Marseillais. Ces derniers mois, nous avons pu voir à quel point le club peut couler la ville. A quel point il peut la mettre en feu, de façon négative avec Jacques-Henri Eyraud qui a été écarté de sa place de président à cause (ou grâce?) à la fronde des supporters.

L’EXPERIENCE DE LA DECEPTION DOIT NOUS SERVIR DE LEÇON…

C’est la même chose côté positif. En ce moment, il y a une énorme hype autour du travail de Pablo Longoria. « Masterclass » ou autre « Crack » sont publiés chaque jour pour féliciter le mercato très mouvementé du président espagnol. Alors oui, pour le moment, les joueurs qui ont signé sont très alléchants, ressemblent plus à ce qu’attendent les supporters : des jeunes prospects, des profils modernes capables de faire des différences.

Je vais peut-être être dans l’abus mais je trouve qu’il faudrait vraiment faire quelque chose pour remercier Longoria dans son investissement : Un chant, un tifo ou autres..

Mais en tant que supporters ou suiveurs de l’Olympique de Marseille, nous avons l’expérience. L’expérience de la déception, du fait de monter trop haut des personnes et qu’ils nous déçoivent ensuite. La saison dernière, nombreux étaient ceux qui encensaient Villas-Boas d’avoir récupéré Cuisance. Après quelques matchs, nous avons pu constater qu’il n’était pas au niveau… Espérons que ce ne soit pas la même chose avec des joueurs qui viennent de signer comme Guendouzi ou encore Ünder qui sont très appréciés des supporters.

Du côté du coach, il semble avoir mis son grain de sel dans le Mercato. Le recrutement de Gerson a l’air d’être une idée de Sampaoli puisqu’il l’a bien connu au Brésil, lorsqu’il jouait à Flamengo. Les autres recrues ressemblent vraiment à la patte que veut mettre le coach argentin : des joueurs percutants, qui mettent de l’impact et ne lâchent rien. De la technique, même dans des postes où il en faut moins avec Leonardo Balerdi en défense centrale ou Pau Lopez (pas encore officiel mais arrivé à Marseille), réputé comme un gardien qui joue très bien au pied.

LA DIFFERENCE AVEC ZUBIZARRETA

Tout cela va devoir se mettre en route. Autant de recrues, de nouveaux joueurs ne peut pas donner de résultats tout de suite. Il faudra être patient, donner du temps à ces hommes de comprendre la tactique mise en place par le coach et surtout de trouver une cohésion d’équipe. Alors oui, tout cela est alléchant sur le papier mais attendons le début de la saison pour avoir un vrai avis sur le travail du directeur sportif.

C’est sûr que cela change de la manière de fonctionner d’Andoni Zubizarreta. Oui, Pablo Longoria est plus jeune, plus au courant de la façon dont les affaires fonctionnent aujourd’hui et a certainement plus d’idées novatrices pour un budget aussi « limité » que celui de l’Olympique de Marseille. La mayonnaise va devoir prendre mais en attendant, il faut savoir raison garder et ne pas tomber dans l’adoration pour être déçu et réclamer la démission du président lors du second match au Vélodrome.