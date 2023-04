OM : « Non Tudor ne changera pas ! »

L’OM perd des points importants dans la lutte pour la qualification en ligue des champions, notamment à domicile. Le système de jeu de Tudor serait remis en cause et deviendrait trop facilement anticipable pour les adversaires de l’OM. Sur le plateau du DFM, notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Belmel Bouzelifa sont convaincus que Tudor ne changera pas de système de jeu la saison prochaine même avec de potentiels nouveaux joueurs.

L’OM n’a plus gagné à domicile, en Ligue 1 depuis le 14 janvier et sa victoire 3-1 contre Lorient. Dans le même temps Lens est revenu à égalité de points et est devant l’OM à la différence de buts. Le système de jeu de Tudor, trop stéréotypé est pointé du doigt comme l’un des facteurs du niveau actuel de l’OM.

Son unique plan A c’est le 3-4-3

« Pour changer de système il faut déjà que le coach ait envie de le faire et je n’ai pas l’impression que ce soit le cas. Il l’avait dit en conférence de presse que les plans B ça n’existe pas. Son plan A c‘est du 3-4-3. Moi je ne vois pas pourquoi il demanderait à changer de système. Je le vois plutôt demander à changer ses latéraux, notamment Tavares. Mais que ce soit Tavares ou Clauss ce ne sont pas des latéraux pour une défense à quatre. Le seul qui est adapté actuellement dans une défense à quatre c‘est Kolasinac. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)

Tudor mourra avec ses idées de jeu

« Non il ne changera pas. Il mourra avec ses idées de jeu. Il n’est pas souvent capable de changer de système en cours de match, même lorsque le jeu le demande. Donc cela m’étonnerait que sur le long terme, il change son fusil d’épaule. Peut-être que les joueurs vont changer voire même probablement avec les prêtés qui sont dans le lot. Mais je ne le vois pas changer de système. Ou alors c’est qu’il a été touché par la grâce. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)