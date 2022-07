OM – Norwich (0-3) : Les buts, les 2 équipes de Tudor…

L’OM s’est incliné 0-3 face à Norwich au Stade Parsemain à Fos-sur-Mer samedi soir. Voici les buts du club anglais et les compos de Tudor :

Si l’OM a dominé la première mi-temps avec plusieurs occasions manquées, la seconde période avec l’entrée des jeunes et des remplaçants a été bien plus poussive. Au final les hommes de Tudor s’inclinent 0-3 et n’ont pas réussi a développer leur jeu face à une équipe anglaise (en avance dans sa préparation) supérieure physiquement.

La magnifique frappe de Sorensen (0-1 / 8′)

💥 QUEL BUT DE NORWICH !

Sorensen décroche une frappe imparable ! Gueye intercepte une passe de Rashica mais rend le ballon au milieu danois, qui trouve la lucarne droite de Lopez, l’OM est mené 1-0 ! pic.twitter.com/v82nPHtYVx — RMC Sport (@RMCsport) July 16, 2022

La défense marseillaise apathique, Hugill marque de la tête (0-2 / 58′)

💥 ET DE DEUX POUR NORWICH !

Après une touche rapidement jouée sur la droite, Jordan Hugill est trouvé dans la surface par un centre millimétré de Rashica et fusille Lopez d’une tête gagnante à bout portant.

L’OM est mené 2-0. pic.twitter.com/KvGdUkMq9d — RMC Sport (@RMCsport) July 16, 2022

Jordan Hugill s’offre un doublé, seul dans la surface (0-3 / 86′)

💥LE DOUBLE POUR HUGILL !

Le buteur anglais surgit au point de penalty pour tromper Van Neck d’une tête plongeante dans une défense passive! Cela tourne à la correction en faveur de la lanterne rouge de la dernière Premier League. pic.twitter.com/vWVZlk3tpz — RMC Sport (@RMCsport) July 16, 2022

Pour son deuxième match de préparation Igor Tudor a encore une fois opté pour son système préférentiel le 3-4-2-1. Amavi et Under étaient les pistons, Bakambu en pointe soutenu par Payet et Gerson au coup d’envoi.

Le onze de la première mi-temps

Lopez

Caleta-Car Gigot Touré

Under Guendouzi Gueye Amavi

Payet Gerson

Bakambu

Le onze de la seconde mi-temps

Lopez (Van Neek / 76′)

Mmadi Gigot (Targhalline / 63′) Peres

Lirola Guendouzi Gueye (Elmaz / 63′) Kolasinac

Gerson (Nadir / 69′ – Benyahia / 76′) Konrad

Dieng

✦ La compo d’Igor Tudor contre Norwich City : Pau López

Gigot Ćaleta-Car Touré

Ünder Amavi

Guendouzi Gueye

Gerson Payet

Bakambu#PrépaOM | #TeamOM 🔵⚪️ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 16, 2022