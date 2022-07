OM – Norwich City : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte ce samedi Norwich City dans le cadre du second match amical de la présaison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte Norwich City à l’occasion du second match de présaison estival. Cette rencontre qui va se jouer à Fos sur Mer et va permettre d’analyser le système d’Igor Tudor et l’utilisation de l’effectif…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Norwich City aura lieu ce soir à 18h00 à Fos sur Mer. Le match sera retransmis sur RMC Sport 1, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var…

OM – Norwich City en Streaming

Pour regarder OM – Norwich City en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de BFM Marseille (accessible gratuitement), vous pouvez aussi regarder ce match si vous êtes abonné à la chaine Twitch de l’OM.

PROGRAMME DES MATCHS AMICAUX de l’#OM 13/07 : OM / Marignane Gignac / 19h 16/07 : OM / Norwich City FC /Stade de Parsemain / 18h 22/07 : Middlesbrough FC / OM / UK / 19h (heure locale) 27/07 : OM / Betis Séville / UK / 19h30 (heure locale) 27/07 : OM / AC Milan / Vél / 18h — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 12, 2022