OM : Nouveau coup dur pour les supporters !

Trois jour seulement après les incidents de supporters survenus face à Galatasaray jeudi soir en Ligue Europa, les fans de l’OM ne pourront pas se déplacer à Lille pour le match comptant pour la 9e journée de Ligue 1.

Alors que jeudi soir des heurts entre supporters de Galatasaray et de l’OM ont provoqué l’interruption du match, les olympiens sont à nouveau dans le collimateur. En effet hier, le ministère de l’Intérieur a communiqué sur l’interdiction de déplacement des supporters marseillais à Lille pour assister à la rencontre face au LOSC. Au-delà du climat tendu dans les stades de Ligue 1 ces dernières semaines, il semblerait que la tenue de l’épreuve cycliste Paris-Roubaix le même jour n’ait pas arrangé la situation.

ℹ️ Un arrêté ministériel interdit aux supporters de l’Olympique de Marseille de se déplacer à Lille et Villeneuve-d’Ascq, dimanche pour le match #LOSCOM. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 1, 2021

« Le déplacement individuel ou collectif de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM est interdit » – Ministère de l’Intérieur

« Le déplacement individuel ou collectif par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes des départements des Bouches-du-Rhône, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne, d’une part, et les communes de Lille et Villeneuve d’Ascq (Nord), d’autre part » Ministère de l’Intérieur (01/10/21)