OM – NOUVEAU MATCH « EN ATTENDANT »…

Voilà vé, fin du calvaire ce soir. Le mot n’est pas trop fort tant nous nous accorderons à penser que l’OM est loin de s’être hissé au niveau où nous l’attendions dans cette Ligue des Champions.

Le regret du premier match

Le premier match, en Grèce, nous laissera le goût le plus amer. L’opposition proposée était tellement à notre portée. Avec le petit supplément d’âme nécessaire, notre équipe n’encaissait pas ce but coup de poignard, largement évitable, dans les dernières minutes. Nous prenions un point. Et que dire si Payet, avec son gros cul, avait transformé le pénalty ?

Un match pour progresser

L’enchaînement fût catastrophique. Au point que nous voilà pour très longtemps avec cette grosse rayure sur la carrosserie du record de défaites consécutives, certes amorcé par d’autres équipes.

Alors, ce soir, au-delà de tirer le moindre profit comptable, ne rêvons pas. Même si Guardiola se mettait en tête d’aligner une équipe bis ou mixte, nous pouvons espérer que nos joueurs prennent une nouvelle leçon de football. Juste pour qu’ils en bénéficient plus tard, dans les joutes nationales, quand il faudra élever drastiquement son niveau de jeu, contre des équipes plus compétitives que ces derniers temps. Contre Monaco ce week-end, ou Rennes le prochain. On en est là, assumons-le, mais ça fait mal.

De piètres pilotes aux commandes…

L’ADN de la Coupe d’Europe doit être mis entre parenthèse en attendant des jours meilleurs, quand un nouveau propriétaire ambitieux aura pris les commandes du beau navire Olympique de Marseille. McCourt et Eyraud nous avait promis de grandes traversées, de lointaines et prestigieuses conquêtes. Ils ont à peine réussi à sortir le bateau du Port. Tout juste ont ils atteint le Château d’If qu’ils regagnèrent aussitôt la calanque du Lacydon.

Jeu de dupes ?

Ainsi reste-t-on confondus en apprenant hier qu’une négo avait commencé entre les agents de Villas-Boas et Longoria. Difficile de ne pas y voir un jeu de dupes, une nouvelle version de l’hilarant « je te tiens, tu me tiens, par la barbichette », dont on ignore quel interlocuteur prendra la fameuse tapette finale. Il ne s’agit pas de porter le moindre soupçon sur Longoria, mais plutôt au-dessus de lui, puisque c’est là que sera déterminé le montant des enveloppes. La qualité du projet et son poids financier seront les indicateurs sur lesquels le coach portugais, quant à lui, fera porter sa décision. Il a beau jeu en attendant, de dire qu’il aime bien le club, la région, les supporters et même sans doute les journalistes (je ne crois pas une seconde qu’il mente sur ces points).

AVB le malicieux

Il n’était pas innocent malgré tout, pour lui, de lâcher l’info autour de cette négo à la veille de la rencontre face à City. Cette compétition est finalement devenue un poids, il l’a lui-même confié. Laisser attester que la qualité de son travail était reconnue tacitement par le démarrage des discussions peut constituer un peu de pommade sur un nouveau gros revers ce soir. Vous pouvez avoir bien entendu un point de vue différent.

Il y a un peu de duplicité chez notre entraîneur. Pas méchante, pas vicieuse. C’est juste de la malice. Continuer de parler d’Europa League alors qu’en pragmatique il se dit qu’il y a quelque chose à jouer en championnat, et sans parler d’un très hypothétique titre, au moins l’obtention d’une nouvelle présence sur le podium servirait son honneur et son bonheur, c’est malin.

En attendant !

Le match de ce soir est juste un match « en attendant », cela n’aura échappé à personne. On a l’impression de ne jouer que ça : des matchs « en attendant ».

En attendant la suite de la saison dans l’ordinaire du championnat. Mais aussi, une nouvelle qualification dans la compétition suprême, et pourquoi pas, nous le souhaitons tous si fort, un nouveau projet. Vivement un projet ambitieux, accompagné de moyens lourds, pour que l’Olympique de Marseille reprenne la haute mer du football. En attendant un nouveau propriétaire, quoi, Mourad ou pas (perso, je le souhaite), Ajroudi ou pas, Arabie Saoudite ou pas.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert