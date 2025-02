OM : Nouveau message envoyé aux jeunes de la formation !

Lors de la conférence de presse d’avant-match SCO vs OM, Roberto De Zerbi a précisé que, face à un effectif renforcé, l’espace pour les jeunes se réduit, illustré par la progression de Bakola et les passages réussis de Vaz et Koum.

Lors de la conférence de presse d’avant match SCO – OM, Roberto De Zerbi a expliqué sa vision pragmatique concernant l’intégration des jeunes joueurs au sein de l’OM. Face à un effectif constamment renforcé, l’entraîneur insiste sur le fait que les opportunités se font rares pour les espoirs, car c’est avant tout la performance sur le terrain qui détermine leur temps de jeu. « L’utilisation des jeunes ? Quand l’effectif se renforce, l’espace pour les jeunes est difficile à trouver, c’est le terrain qui décide, Bakola est en train de progresser en ce moment. Vous avez vu Vaz, Koum a joué à Saint-Etienne, quand ils sont nécessaires et s’ils sont utiles et prêts, je les ferai jouer. »

Cette déclaration met en lumière l’approche réaliste de De Zerbi, qui privilégie le mérite et l’efficacité sur les promesses théoriques. Pour lui, l’évolution d’un joueur doit être mesurée par ses performances en match. Il cite l’exemple de Bakola, actuellement en progression, pour illustrer que même les jeunes talents peuvent gagner leur place à condition de répondre aux exigences du jeu. De plus, le jeune Nadir a pris le dessus sur la recrue Koné, parti à Rennes lors du mercato hivernal.



En somme, l’approche de Roberto De Zerbi à l’OM repose sur la rigueur et la performance : il ne s’agit pas de privilégier l’âge, mais bien de récompenser le travail et l’adaptation au niveau professionnel.