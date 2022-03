OM : Nouveau sponsor en vue pour la saison prochaine ?

Étant donné que le contrat de l’actuel sponsor Uber Eats se termine en juin prochain se termine à la fin de la saison, le journal L’Équipe nous apprend que l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers un autre…

Partenaire du club et sponsor maillot de l’Olympique de Marseille depuis juin 2019, et ce jusqu’en juin prochain, Uber Eats pourrait ne pas être reconduit par les dirigeants marseillais. Si un contrat de 5 millions d’euros aurait été signé entre l’OM et Uber Eats, il se pourrait toutefois que ce deal ne soit pas prolongé à nouveau pour les années à venir. C’est du moins ce qu’a laissé croire le journal L’Équipe dans son édition du jour. Mais alors, qui pour remplacer le sponsor spécialisé dans la livraison de plats à domicile ?

L’OM en passe de signer un contrat avec Cazoo ?

En effet toujours selon les informations du quotidien L’Équipe, l’Olympique de Marseille pourrait se diriger vers un autre sponsor que Uber Eats, à savoir Cazoo. Ce dernier est un expert britannique dans la fourniture de pièces automobiles. Déjà présent en Premier League, par le biais du club d’Everton, il pourrait très bien faire son apparition en Ligue 1 plus tôt que prévu. Affaire à suivre.