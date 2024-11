OM : Nouvelles sanctions de la commission de discipline !

La Commission de Discipline de la FFF a sanctionné l’Olympique de Marseille après les incidents survenus lors des matchs contre Auxerre et Lens en novembre. Le club a écopé d’un huis clos avec sursis pour le stade Vélodrome et d’une suspension sévère pour son entraîneur adjoint Andrea Maldera, suite à des actes de violence et d’indiscipline.

La Commission de Discipline de la Fédération Française de Football (FFF) a pris des décisions majeures à l’encontre de l’Olympique de Marseille (OM) suite à deux incidents survenus en novembre. Après examen des faits, le club a été sanctionné par un huis clos total avec sursis pour son stade Vélodrome, en raison d’un jet de projectile ayant touché la journaliste Ambre Godillon de DAZN lors du match contre Auxerre, le 8 novembre dernier.

• La Commission de Discipline a décidé de sanctionner d’un match à huis-clos avec sursis de l’Orange Vélodrome pour « jets d’objets notamment sur une journaliste du diffuseur officiel, interruption de la rencontre et utilisation d’engins pyrotechniques » lors d’#OMAJA.#TeamOM… pic.twitter.com/PTYtblUn2B — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 27, 2024

Un projectile atteint une journaliste lors du match OM – Auxerre

Lors de la rencontre OM – Auxerre, un projectile a été lancé depuis les tribunes, frappant la journaliste au visage. Selon l’OM, le projectile n’était pas destiné à la journaliste et aurait rebondi sur une bâche avant de l’atteindre. Malgré cela, la Commission de Discipline a jugé l’incident suffisamment grave pour imposer un huis clos partiel avec sursis pour le Vélodrome. L’auteur du jet de projectile reste introuvable, et les enquêteurs poursuivent leurs recherches.

Sanction contre Andrea Maldera après son exclusion lors du match OM – Lens

Autre sanction prononcée : Andrea Maldera, l’entraîneur adjoint de l’OM, a écopé de trois matchs de suspension ferme après son exclusion lors de la rencontre face à Lens, le 23 novembre. En plus de cette suspension, il sera privé de banc de touche, de vestiaire des arbitres et de toutes fonctions officielles pendant un match avec sursis.