OM: Nouvelles tensions entre Milik et Sampaoli ?

Une nouvelle fois sur le banc, Arek Milik a vu la défaite de ses partenaires dans le rôle de remplaçant. Le Polonais n’est pas entré en jeu, et Sampaoli lui a préféré Dieng. Pourtant, l’ancien napolitain a passé de longues minutes à s’échauffer…

Selon les informations de La Provence, au moment de s’échauffer, Arek Milik a tenté de regarder Sampaoli afin d’entrer en jeu pour aider son équipe a revenir dans la partie. Après une longue discussion avec son adjoint Jorge Desio, l’entraineur argentin a décidé de faire asseoir le Polonais sur le banc… C’est donc Bamba Dieng qui est entré sur la pelouse, afin d’apporter de la profondeur, le Sénégalais s’est même produit l’occasion marseillaise la plus dangereuse de la rencontre… La relation entre l’attaquant polonais de l’OM et Jorge Sampaoli semble glaciale. La récente entrée en jeu de Milik face à Feyenoord, ne devrait pas encourager l’entraineur olympien à lui accorder plus de temps de jeu.

Si Milik peut jouer, une erreur de pas le faire rentrer– Diaz

L’OM semble s’essouffler sur le sprint final. Après l’élimination en coupe d’Europe, les Marseillais sont en train de perdre leur seconde place. Pour Kevin Diaz, consultant pour RMC, la responsabilité de Sampaoli est grande sur cette rencontre :

« C’est une conjonction de facteurs, je pense. Ce n’est pas seulement Rennes qui est au-dessus. C’est le cas, bien sûr, mais c’est Marseille qui est en dessous. Pas forcément de son niveau des dernières semaines, mais qui est en dessous de son niveau sur la saison. Bien sûr on sait que quand Dimitri Payet est absent, on sait que c’est très difficile. Mais moi le football sans numéro neuf, je ne peux pas. Je ne veux pas tirer sur Sampaoli. Milik n’était pas au top de sa forme ces dernières semaines ? Bamba Dieng est maladroit ? Je suis d’accord. Mais quand je vois la composition marseillaise, ce n’est pas la composition que moi, à mon petit niveau, je préfère. Sans avant-centre, avec un Harit qui doit faire du Payet… Ça peut marcher contre Lorient, mais là attention, tu joues à Rennes. Sachant qu’il y a Gerson ailier gauche, qui n’est pas un ailier gauche… Il y a encore une fois beaucoup d’inventions. Maintenant je lui laisse le bénéfice du doute. Et pour dire la vérité, j’ai échangé pendant le match avec Flo Germain, juste pour savoir si Milik il peut jouer, ce soir. Pour moi, si Milik peut jouer, c’est une erreur professionnelle de ne pas le faire rentrer. » Kevin Diaz— Source: RMC (14/05/22)