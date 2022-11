OM : Nuno Tavares pisté par un cador italien !

Prêté cet été par Arsenal sans option d’achat, Nuno Tavares traverse une période mitigée depuis quelques matchs. Pourtant, le piston gauche de l’OM aurait tapé dans l’oeil d’un grand club italien…

Peu efficace chez les Gunners la saison dernière, Nuno Tavares a montré un visage complètement différent dès le début de sa saison à Marseille. Aligné dans le couloir gauche par Igor Tudor, il marque trois buts lors des quatre premiers matchs en championnat.

Les supporters marseillais ont été les premiers à se réjouir de ses performances à un poste primordial dans la stratégie Tudor. Seulement il y a deux problèmes. D’abord, le portugais a brillé en début de saison, mais il a également laissé apparaître de mauvais côtés lors de ses derniers matchs. Beaucoup de supporters sont de plus en plus durs avec lui et leur voix commence à se faire entendre.

Ensuite, selon des informations de Gianluca Di Marzio, journaliste pour Skysport, la Juventus serait intéressée par un achat de Nuno Tavares dès le mercato d’hiver. Si Arsenal est vendeur, il faudra convaincre l’OM de casser le prêt en échange de contreparties financières. Si celles-ci sont trop importantes, il faudra que la Vieille Dame patiente jusqu’au mercato estival pour passer à l’offensive.

Quoi qu’il en soit, un départ du piston gauche de l’OM serait un chamboulement dans l’organisation d’Igor Tudor, qui aura donc besoin d’un autre joueur à ce poste.

