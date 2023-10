OM – OL : Aulas demande de grosses sanctions !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce dimanche soir, après l’annulation du match entre l’Olympique de Marseille et Lyon en Ligue 1, Jean-Michel Aulas en a profité pour demander des sanctions !

Via son compte X, Jean Michel Aulas a dénoncé les incidents et demande des sanctions exemplaires. « Que cette situation inéquitable cesse et que l’on applique les règles à Marseille comme à Lyon ou à Montpellier : dans quelles conditions va pouvoir arbitrer monsieur Letexier ? Soutien total à Fabio et à l’OL de tous nos supporters. Soutien total à Fabio et nos joueurs: tous derniers délégués LFP du matchs OM OL vous le diront ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j’ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l’époque! Trop c’est trop les sanctions doivent être exemplaires ! »

Malgré la vente du club à John Textor, Jean-Michel Aulas garde un attachement particulier au club lyonnais. L’ancien dirigeant avait déjà publié un message sur ses réseaux sociaux pour apporter son soutien aux Gones qui se déplacent ce dimanche soir au Vélodrome pour affronter l’OM.

Selon les informations de RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang aurait dû être préféré à Vitinha pour occuper la pointe de l’attaque face à Lyon.

Malgré la crise que traverse le club rhodanien, Gennaro Gattuso se méfie de cette équipe, qu’il ne faut pas prendre pour le dernier du championnat comme il l’a confié en conférence de presse samedi. « On affronte une équipe dernière au classement, ce n’est pas le classement qu’ils méritent. Si on pense qu’on part en affrontant la dernière équipe de Ligue 1, on va perdre c’est sûr, a-t-il affirmé. Ils ont 5-6 joueurs de grande qualité et ils sont derniers aujourd’hui, mais c’est un classement à l’instant T. Il ne faut pas prendre le match pour acquis. Il y aura de la fatigue, oui, on devra compter sur le soutien du public et nos possibilités de changements. Mais je le répète : si on s’attend à un match facile, on va perdre pour sûr », a ajouté Gattuso.